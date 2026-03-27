ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'ya 10 bin asker daha konuşlandırmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ABD, İran ile görüşmeler devam ederken bir yandan da Orta Doğu'ya asker göndermeye yönelik planlar yapıyor. Gazeteye açıklama yapan Pentagon yetkilileri, Bakanlığın, görüşmeler sürerken ABD Başkanı Donald Trump'a daha fazla askeri seçenek sunmak amacıyla Orta Doğu'ya 10 bin kadar ilave asker göndermeyi değerlendirdiğini belirtti.

Haberde bu askerlerin, halihazırda bölgeye gönderilmesi kararlaştırılan yaklaşık 5 bin deniz piyadesine ve 82. Hava İndirme Tümeni'nden binlerce askere ek olarak yollanacağı öne sürüldü.

Öte yandan, askerlerin Orta Doğu'da tam olarak nereye konuşlandırılacakları konusunda ise bilgi verilmedi.