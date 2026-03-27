Orta Doğu ateş çemberi! Savaşta 28. gün
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar 28. gündür sürüyor. Orta Doğu'da bir türlü durulmayan gerilimin üzerine İran çevre ülkelerdeki ABD üsleri ile enerji kaynaklarına yönelik misillemelerine devam ediyor. İddialara göre İran'ın misilleme saldırıları yaptığı Körfez ülkelerinin ise sabrı tükenmek üzere ve saldırılarda ABD'ye destek vermeye yakınlar. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hala müzakere ettiğini ileri sürdü.
ABD'DEN ÜÇ ÜLKEYE 3. SEVİYE UYARI
ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Suudi Arabistan'a yönelik 3. seviye seyahat uyarısı yayınlayarak, bölgedeki vatandaşlarına devam eden "füze ve insansız hava aracı tehditleri" nedeniyle bölgeden ayrılmayı düşünme veya bulundukları yerde sığınmaya hazır olma çağrısında bulundu.
IRAK'TAN TEK TARAFLI SAVAŞ KARARINA TEPKİ
Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yargıç Faik Zeydan, bazı silahlı grupların tek taraflı olarak savaş kararı almasının devletin otoritesini zayıflattığını ve hukukun üstünlüğü ilkesini aşındırdığını belirtti.
Irak'taki İran destekli bazı milis gruplar, ABD’nin Irak ve bölgedeki çıkarlarını hedef alma kararı aldıklarını duyurmuştu.
ABD'DEN ORTA DOĞU'YA 10 BİN EK ASKER
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'ya 10 bin asker daha konuşlandırmayı değerlendirdiği iddia edildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ABD, İran ile görüşmeler devam ederken bir yandan da Orta Doğu'ya asker göndermeye yönelik planlar yapıyor. Gazeteye açıklama yapan Pentagon yetkilileri, Bakanlığın, görüşmeler sürerken ABD Başkanı Donald Trump'a daha fazla askeri seçenek sunmak amacıyla Orta Doğu'ya 10 bin kadar ilave asker göndermeyi değerlendirdiğini belirtti.
Haberde bu askerlerin, halihazırda bölgeye gönderilmesi kararlaştırılan yaklaşık 5 bin deniz piyadesine ve 82. Hava İndirme Tümeni'nden binlerce askere ek olarak yollanacağı öne sürüldü.
Öte yandan, askerlerin Orta Doğu'da tam olarak nereye konuşlandırılacakları konusunda ise bilgi verilmedi.
BAE VE KUVEYT, İHA SALDIRILARINI ÖNLEDİ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan atılan füzeye hava savunma sistemlerince müdahale edildiğini duyurdu. Şarika Emirliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz füze saldırısını engelledi." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Şarika Emirliği'nde yaşayanlardan güvenli yerlerde kalmaları ve yapılan uyarılarla gelişmeleri takip etmeleri istendi.
Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada da hava savunma sistemlerinin "düşman" füze ve insansız hava aracı saldırılarını püskürttüğü belirtildi. Açıklamada, ülke semalarında duyulan patlama seslerinin, söz konusu saldırıların hava savunma sistemlerince önlenmesinden kaynaklandığı ifade edildi.
Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı ise 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
İRAN'IN KUM KENTİNE SALDIRI: EN AZ 6 ÖLÜ
İran'dan yayın yapan Jamaran haber sitesine göre, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Haydari konuya ilişkin açıklama yaptı. Haydari, ABD-İsrail saldırılarında, Kum kentinin Perdisan bölgesinde 3 konutun hedef alınması sonucu en az 6 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının ise henüz belirlenmediğini söyledi.
Öte yandan, İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Batı Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Hamid Safari, Urumiye kentine düzenlenen saldırıda 4 sivil binanın vurulduğunu, ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.
Ayrıca, İran'dan yayın yapan "nournews" haber sitesinde ABD-İsrail'in hava saldırılarında bu gece Tahran, İsfahan, Kaşan, Yezd, Kum, Tebriz ve Ahvaz'ın hedef alındığı ifade edildi.
İRAN'DAN KÖRFEZ ÜLKELERİNE UYARI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Körfez ülkelerindeki ABD askerlerinin üslerini terk ederek otellere sığındığını belirterek, bu otellerin müşterilerini tehlikeye atacak girişimlerden kaçınması gerektiğini ifade etti.
Arakçi, "Bu savaşın başından itibaren ABD askerleri Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye ülkelerde askeri üslerden kaçarak otellere ve ofislere sığındılar. Bu askerler, bu ülkelerin vatandaşlarını insan kalkanı olarak kullanmaktadır." ifadelerini kullandı.
ABD'deki otellerin müşterilerini tehlikeye atabilecek görevlilere rezervasyon yapmayı reddettiklerini dile getiren Erakçi, Körfez ülkelerindeki otellerin de aynısını yapması gerektiğini kaydetti.
İSRAİL ORDUSUNDA KRİZ: ASKERLİK SÜRESİ UZATILIYOR
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in "Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek." sözlerine yanıt verdi. Netanyahu, Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) Bayramı'ndan sonra zorunlu askerlik yasasını ve hizmet süresinin uzatılmasını gündeme getireceklerini ifade etti.
Dışişleri ve Savunma Komitesi hukuk danışmanının Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askere alınmasıyla alakalı zorunlu askerlik yasasında gevşeme yapılmasına karşı çıkmasına atıfla Netanyahu, "Onun görevi tavsiyede bulunmak ancak kararları biz veriyoruz." dedi.
Kabine Sekreteri Yossi Fox da Zamir'e Hamursuz Bayramı'nın hemen ardından zorunlu askerlik yasası ile hizmet süresinin uzatılmasını bir arada değerlendireceklerini taahhüt etti.
Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Efi Defrin, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun halihazırda 8 bini muharip olmak üzere 15 bin asker açığı olduğunu kaydetti.
İSRAİL: İRAN'IN 1000'DEN FAZLA SİLAH TESİSİNİ VURDUK
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırıları sürdürdükleri İran'da şu ana kadar 1000'den fazla silah üretimiyle ilgili tesisi vurduklarını öne sürdü.
Saldırıların 28 Şubat'ta başlamasından bu yana, Tahran yönetiminin silah üretim kapasitesini zayıflatmaya yönelik saldırıların sürdüğü iddia edilen açıklamada, bu kapsamda üretim, geliştirme ve araştırma kapasitesini zayıflatmak için bu alanda faaliyet gösteren tesislerin sistematik olarak hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada, Tahran yönetiminin başta balistik füzeler, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, uydular, deniz silahları olmak üzere çeşitli silah sistemlerinin üretimi ve araştırması konusunda kapsamlı bir ağ geliştirdiği ileri sürülerek, şimdiye kadar bu tesislerden 1000'den fazlasının hedef alındığı savunuldu.