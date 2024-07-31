Orta Doğu uçurumun kıyısında: İsrail Lübnan'ı vurdu, ABD savaş gemileri yola çıktı

31 Temmuz 2024 00:22 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 00:56

İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası THY tüm seferleri iptal etti!

İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası THY tüm seferleri iptal etti!

Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. İsrail ordusu, Hizbullah’ın Şura Meclisi’nin bulunduğu Dahiye’deki işlek caddede bulunan birden fazla binayı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin de yaralandığını açıkladı.

HİZBULLAH KOMUTANININ AKIBETİ MUAMMA

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısından sağ kurtulduğunu bildirdi. İsrail devlet televizyonu ise Shukr'un öldürüldüğünü duyurdu.

'SAVAŞ GEMİLERİ YOLA ÇIKTI'

Orta Doğu'da yaşanan gerilimi daha da tırmandıracak bir hamle geldi. ABD donanmasına ait savaş gemilerinin Lübnan kıyılarına doğru yola çıktığı iddia edildi.

ABD: SAVAŞ KAÇINILMAZ DEĞİL

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısının ardından ABD'den peş peşe açıklamalar geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail'in Lübnan'a yönelik kısa süre önce düzenlediği saldırıya ilişkin henüz detaylı bilgilere sahip olmadıklarını ve saldırıyı İsrailli muhataplarıyla şu sıralarda görüştüklerini söyledi.

Günlük basın brifinginde İsrail ile Lübnan arasında artan gerginliğe ilişkin son durumu değerlendiren Sözcü Jean-Pierre, artan gerginliğe çözüm yolunun diplomasi olduğuna vurgu yaparak, "(Orta Doğu'da) Topyekün bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz. Biz halen bunun kaçınılabilir olduğuna inanıyoruz. Başkan Biden'ın 3,5 yıldır diplomasiye inandığını gördünüz, özellikle konuştuğumuz Mavi Hat bölgesinde" değerlendirmesini yaptı.

Jean-Pierre, İsrail-Lübnan arasındaki söz konusu bölgelerde diplomatik çözümün halen mümkün olduğunu ve bu yolla bölgedeki İsrailli ve Lübnanlı vatandaşların evlerine güven içinde dönebileceklerini ifade etti.

"EN İYİ YOL DİPLOMASİ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında, İsrail ile Lübnan arasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Patel, hafta sonu yaşanan olaydan bu yana İsrailli ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla sürekli görüşmelerde bulunduklarını ifade ederek, ABD’nin, İsrail'i Lübnan ve Golan Tepeleri'nden ayıran Mavi Hat boyunca diplomatik bir çözüme ulaşma çabalarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Bölgede gerginliğin tırmanışından her türlü kaçınmak istediklerini ve diplomasinin “ileriye doğru en iyi yol” olduğunu aktaran Patel, "İsrailli ve Lübnanlı sivillerin evlerine dönmelerine ve barış ve güvenlik içinde yaşamalarına izin verecek diplomatik bir çözüm için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.