Orta Doğu ülkesinden dikkat çeken çağrı: Lübnan'dan ayrılın
Hizbullah ile İsrail arasında gerilim tırmanırken Suudi Arabistan'dan Lübnan'da yaşayan vatandaşlarına çağrı geldi. Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri için çağrı yaptı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının sonrası Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor.
Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru onlarca roket dün gece saatlerinde fırlatıldı. İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görülürken bazı bölgelerde ufak çaplı yangınlar çıktı.
SUDİ ARABİSTAN'DAN ÇAĞRI!
Bölgedeki tansiyon her geçen dakika yükselirken Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek Lübnan’da bulunan Suudi Arabistan vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Acil durumlarda büyükelçilikle iletişime geçilmesi istendi.
Öte yandan, bölgede artan gerilim nedeniyle ABD ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istemişti.