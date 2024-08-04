Orta Doğu ülkesinden dikkat çeken çağrı: Lübnan'dan ayrılın

04 Ağustos 2024 18:43 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 18:45

Hava yolu şirketlerinden İsrail ve Lübnan kararı: Askıya alındı!

Hava yolu şirketlerinden İsrail ve Lübnan kararı: Askıya alındı!

Önce Beyrut sonra Haniye! Lübnan Başbakanı sessizliğini bozdu: Açık bir tehlikeye dönüşüyor

Önce Beyrut sonra Haniye! Lübnan Başbakanı sessizliğini bozdu: Açık bir tehlikeye dönüşüyor

ABD, İsrail'in Lübnan saldırısına destek verdi: Kendini savunma hakkı

ABD, İsrail'in Lübnan saldırısına destek verdi: Kendini savunma hakkı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının sonrası Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru onlarca roket dün gece saatlerinde fırlatıldı. İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görülürken bazı bölgelerde ufak çaplı yangınlar çıktı.

SUDİ ARABİSTAN'DAN ÇAĞRI!

Bölgedeki tansiyon her geçen dakika yükselirken Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek Lübnan’da bulunan Suudi Arabistan vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Acil durumlarda büyükelçilikle iletişime geçilmesi istendi.

Öte yandan, bölgede artan gerilim nedeniyle ABD ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istemişti.