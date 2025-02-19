Orta Doğu'da benzeri görülmemiş yangın: İsrail'in İran'a saldırısı için tarih verildi, hedef belli!

ABD medyasından Wall Street Journal ve Washington Post'un geçtiğimiz haftalarda kaleme aldığı ''İsrail, İran'ın nükleerini vuracak'' haberini İran basını da doğruladı. Al-Hadath'ın üst düzey Avrupalı diplomata dayandırdığı haberine göre, İran eğer ekim ayından önce ABD ile anlaşmaya varamazsa Tahran'ın nükleerleri hedef olacak. İran'ın her zamankinden zayıf olduğunu, müzakereye mecbur olduğunu söyleyen diplomat, ''İran yaptırımların kaldırılmasını içeren herhangi bir anlaşmayı kabul edecektir'' dedi. Diplomat, İran'ın ABD tarafından bir müzakereci atamasını beklediğini, gizliden müzakereler yürütmek istediğini belirtti.

''BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR YANGINA NEDEN OLUR''

Avrupalı diplomatın ve ABD medyasının saldırı iddialarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan üst düzey komutan Emir Ali Hacızade ise İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak bir saldırının daha önce benzeri görülmemiş bir yangına neden olacağını, İsrail ve ABD'ye yönelik misillemelerin yapılacağını söyledi.

Hacızade, ''İran'ın nükleer tesislerine saldırılması halinde bölgede hayal bile edilemeyecek boyutlarda bir yangın patlak verecektir'' dedi ve şunları ekledi:

''ABD ile çatışmaya girersek, bölgede düşük maliyetli füzelerle vurabileceğimiz yeterince hedefimiz var. 150 insansız hava aracı yerine 500 hatta 1000 insansız hava aracı kullanırsak ne yapabilirler ki?''

ABD VE İSRAİL'E GÖZDAĞI

Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in, İran'ın yakında hazır olacağını söylediği anti-balistik füze savunma sistemlerini defalarca bizzat takip ettiğini de belirtti. İran'ın müzakere etmemesi durumunda saldırı olacağını iddia edenlere cevap veren Hacızade, ''Kimse endişelenmesin; kesinlikle hiçbir şey yapamazlar'' dedi.

Hacızade, İran'ın füze menzilini 2 bin kilometreye çıkarmak için çalıştığını ve ABD çıkarlarının daha az yüksek teknolojili mühimmatla kolayca vurulabileceğini söyledi.

İranlı komutan, “ABD'nin etrafımızda düşük maliyetli füzelerle vurulabilecek yakın hedefleri var, buradan kıtalararası füze kullanmaya gerek yok” diye ekledi.

Hacızade, “İran'ın İsrail'e üçüncü saldırısı, Gerçek Vaat 3, kesinlikle gerçekleşecek, ancak yetkililer bunu planladı ve stratejik olarak kullanacak. Bunu boşa harcamayacağız” ifadelerini kullandı.

ABD VE İSRAİL'İN ORTAK HEDEFİ İRAN

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, "İsrail ve ABD, İran'dan gelen tehdide karşı birlikte duruyor. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda anlaştık." ifadelerini kullanmıştı.

Bölgedeki "İran saldırganlığını" püskürtmek için ABD ile birlikte hareket edeceklerini kaydeden Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde bunu yapacaklarından şüphesi olmadığını söylemişti.

''İSTİKRARSIZLIĞIN KAYNAĞI İRAN''

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da İran'ın bölgede bir "istikrarsızlık kaynağı" olduğunu öne sürmüştü. Orta Doğu'daki sorunların ortak noktasının İran olduğunu ileri süren Rubio, İran derken "rejimi" kastettiğini, bu rejimi İran halkının da desteklemediğini ve "İran halkının rejimin kurbanı olduğunu" savunmuştu.

Lübnan, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki sorunlara İran'ın sebep olduğunu iddia eden Rubio, "İran asla nükleer silahlara sahip olamaz. Nükleer silaha sahip bir İran, baskıdan muaf olur." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'Lİ SENATÖR'DEN 'İRAN'A SALDIRI' ÖNERİSİ

İsrail ve ABD'nin İran konusunda anlaşmaya varmasının ardından Tahran'ı köşeye sıkıştırma planını ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da desteklemişti. Graham, İsrail'in ABD'nin yardımıyla İran'ın nükleer altyapısını vurmasını tercih ettiğini ifade etmişti.

İran konusunda iki seçeneğin olduğunu söyleyen Graham, "İsrail'in İran'ın nükleer altyapısına kesin bir darbe indirmesine yardımcı olduğumuz askeri yol, birinci yol. Ben bu yolu tercih ediyorum." demişti.

Graham, ikinci yolun ise İran ile müzakere ederek nükleer emellerinden vazgeçmesini sağlamak olduğunu ancak bu yolun zaman istediğini ve başarının ne olduğu konusunda kesin tanımlamalar gerektirdiğini ifade etmişti.