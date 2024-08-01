Orta Doğu'da büyük tedirginlik: İran intikam yemini etti! ABD, İsrail'e karşı önlemini aldı

01 Ağustos 2024 11:33 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:53

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim alma töreni için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğrayarak hayatını kaybetmesi Orta Doğu'da tedirginliği daha da artırdı. İran, kendi topraklarında öldürülen Haniye için intikam yemini etti. İsrail, her duruma hazırlıklı olduklarını belirten bir açıklama yaptı. ABD'de ise havayolu şirketleri önlemlerini almaya başladı.

İSRAİL'E UÇUŞLAR İPTAL

Delta Havayolları 2 Ağustos'a, New York ile İsrail arasında haftada 14 sefer yapan United Havayolları ise 6 Ağustos'a kadar İsrail seferlerini durdurdu.

Haaretz gazetesi, British Airways'ın ülkeye perşembe günkü uçuşlarını iptal ettiğini yazdı.

Times of İsrail haber sitesi, söz konusu iptallerin on binlerce İsraillinin ABD'de mahsur kalmasına neden olacağını belirterek, "dünyanın ikinci ve üçüncü büyük hava yolu şirketleri" United ve Delta tarafından yapılan uçuş iptallerinin, diğer hava yolu firmalarında da bir iptal dalgasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan pazartesi günü Avusturya ve Lufthansa da İsrail'in Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na uçuşlarını geçici olarak iptal ettiğini duyurmuştu.