ORTA DOĞU'DA KARŞILIKLI MİSİLLEME YARIŞI! ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA 29. GÜN
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar 29. günde de devam ediyor. Orta Doğu'da hat safhaya çıkan gerilimin üzerine İran bölgedeki ülkelerde yer alan ABD üsleri ile enerji kaynaklarına yönelik misillemelerini sürdürüyor.
İddialara göre İran'ın misilleme saldırıları yaptığı Körfez ülkelerinin ise sabrı tükenmek üzere ve saldırılarda ABD'ye destek vermeye yakınlar.
UMMAN'A İHA'LI SALDIRI
Bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, Salala Limanı'nın 2 İHA ile hedef alındığı belirtildi.
Olayda limanda çalışan yabancı işçilerden birinin "orta derecede" yaralandığı ve liman tesislerindeki vinçlerden birinde sınırlı hasar meydana geldiği aktarıldı.
Haberde, Umman'ın bu "vahşi" saldırıları kınadığı, ülkenin güvenliğini ve sakinlerinin emniyetini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacağı kaydedildi.
BAE: İMHA EDİLEN FÜZENİN ŞARAPNELİ 5 KİŞİYİ YARALADI
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Emirliği, bir balistik füzenin imhası sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
İRAN'A HAVA SALDIRISI: 5 ÖLÜ, 7 YARALI
ABD-İsrail'in İran'ın kuzeyindeki Zencan eyaletine düzenlediği hava saldırısında 5 sivilin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Fars Haber Ajansı'na göre, Zencan Vali Yardımcısı Ali Sadıki bu geceki saldırılara ilişkin bilgi verdi. Sadıki, ABD-İsrail'in Zencan'da bir apartmana düzenlediği hava saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. İranlı yetkili, yaralanan 7 kişinin de hastanelere sevk edildiğini kaydetti.
TRUMP'TAN NATO'YA TEPKİ
ABD Başkanı Donald Trump, birçok Körfez ülkesinin İran konusunda ABD'ye çok destek olduğunu vurgularken, bir kez daha NATO ülkelerinden şikayet etti.
ABD Başkanı, "Her zaman şunu söylerdim; biz NATO'ya yardım ediyoruz, ama onlar bize asla yardım etmez. Eğer büyük bir kriz olursa size garanti ederim ki onlar orada olmayacaklar. Bundan dersimizi aldık. Onlar büyük bir hata yaptılar, bizim yanımızda değillerdi." değerlendirmesini yaptı.
ABD'nin her yıl NATO'ya yüzlerce milyar dolarlık savunma katkısı yaptığını anlatan Trump, "Her zaman onların yanında olurduk, ama şimdi yaptıklarına bakılırsa, artık yanlarında olmamıza gerek yok, değil mi? Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki?" şeklinde konuştu.
İRAN TEL AVİV'İ VURDU
ABD ve İsrail'in ortak saldırılarına maruz kalan İran yeni bir misilleme yaptı. İran, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesine ve güneyine füze yağdırdı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, "Büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesinde İran misillemesinde 1 kişinin öldüğünü bildirdi. Açıklamada, İsrail'in merkezinde 2 kişinin orta ile ciddi derecede yaralandığı, güneydeki Berşeva'da (Birüssebi) ise ciddi derecede yaralanan 2 kişinin Soroka Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.
SUUDİ ARABİSTAN ÜSSÜ'NDE 10 ABD ASKERİ YARALANDI
İran'ın, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne saldırısında ikisi ağır olmak üzere 10 ABD askerinin yaralandığı iddia edildi.
Wall Street Journal gazetesinin (WSJ) ismi paylaşılmayan ABD’li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, İran’ın dün, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne saldırı düzenlediği öne sürüldü.
İkisi ağır olmak üzere 10 ABD’li askerin yaralandığı iddia edilen haberde, birden çok ABD yakıt ikmal uçağının da hasar gördüğü aktarıldı.
Haberde yetkililere dayandırılarak, yaralı askerlerin vurulan bir binanın içinde olduğu ve en az 1 füze ve birkaç insansız hava aracının üssü vurduğu bilgisine yer verildi.