Orta Doğu'da gerilim tavan yaptı! Ülke duyurdu: İran'ı terk edin 

02 Ağustos 2024 18:37 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 18:43

Fransa, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından bölgede artan askeri gerilim riski nedeniyle İran'daki vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'da bulunan vatandaşlarına yönelik bir seyahat uyarısı yayımladı.

Yyaımlanan uyarıda, Haniye'nin suikasta uğraması sonrası İsrail ile İran arasında ciddi bir askeri gerilim yaşanabileceği tehlikesine dikkat çekilerek, İran'daki Fransız vatandaşlarından en kısa sürede bu ülkeyi terk etmeleri istendi.

'KIRMIZI SEVİYE' UYARISI!

İran topraklarının tamamının seyahat uyarısı için kırmızı seviyede olduğu hatırlatılan uyarıda, "Fransız vatandaşlarının, hangi gerekçeyle olursa olsun, İran'a gitmemeleri resmi olarak tavsiye ediliyor." ifadesi kullanıldı.

POLONYA'DAN DA UYARI GELDİ

Fransa'nın ardından Polonya da vatandaşlarını Lübnan, İsrail ve İran'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi bu suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.