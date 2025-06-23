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 | Selahattin Demirel

Orta Doğu'da hava trafiği karıştı! Uçaklar Türkiye'ye iniyor

İran'ın ABD üslerine yönelik füze saldırısı nedeniyle Avrupa’dan Katar'ın başkenti Doha’ya sefer yapan uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi. Katar Havayolları'nın 10 uçağı, İstanbul Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmak üzere yön değiştirdi.

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Orta Doğu'da hava trafiği karıştı! Uçaklar Türkiye'ye iniyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 22:24
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 22:24

İran'ın Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik başlattığı füze saldırısı nedeniyle Katar, hava sahasını ticari uçuşlara kapattığını açıkladı. Bu karar sebebiyle hava trafiğinde aksamalar meydana geldi.

Avrupa'nın çeşitli kentlerinden Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek için havalanan uçaklar, İstanbul Havalimanı ve Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. İstanbul Havalimanı'na Doha'ya giderken yön değiştiren 5 uçağın iniş yaptığı ve bu sayının gece saatlerinde artacağı öğrenildi.

Orta Doğu'da hava trafiği karıştı! Uçaklar Türkiye'ye iniyor

THY'NİN SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Dubai'ye gitmek için havalanan TK760 kuyruk tescilli Airbus A330 tipi uçağı da, hava sahasının kapatılması üzerine Antalya üzerinden İstanbul'a geri döndü. AJet'in ise Dammam, Dubai ve Sharjah şehirlerine bugün yapılması planlanan seferleri iptal edildi.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz" dedi.

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