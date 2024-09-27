Orta Doğu'da kırmızı alarm! Sudan'dan açıklama: Savaşa dahil oldular, kanıtlarımız var

27 Eylül 2024 16:15 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 16:15

Sudan Egemenlik Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan'daki savaşta dahli olduğuna dair kanıtların olduğunu açıkladı. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, "Sudan, amacı silah zoruyla iktidarı değiştirmek olan, iç ve dış uluslararası ve bölgesel güçlerin dahil olduğu bir komploya maruz kalıyor." dedi.

Orta Doğu’da İsrail’in Lübnan’a saldırıları devam ederken Sudan’daki iç karışıklıktan yeni haberler geldi. Sudan​ Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sudan’daki savaşta dahli olduğuna dair kanıtların olduğunu söyledi. Burhan, Sudan'ın New York'taki temsilciliğinde düzenlediği basın toplantısında, "Sudan, amacı silah zoruyla iktidarı değiştirmek olan, iç ve dış uluslararası ve bölgesel güçlerin dahil olduğu bir komploya maruz kalıyor." diye konuştu.

ASKERİ KARARGAHLARA SALDIRI BAŞLATTILAR

"İsyancı güç (HDK), savaşın ilk gününde iktidarı ele geçirmek için orduya ait askeri karargahlara yönelik saldırılar başlattı ama başarısız olunca silahlarını halka doğru yöneltti." ifadelerini kullanan Burhan, bunun sonucunda da halkın bugün yaşadığı dram oluştuğunu söyledi.

Burhan, savaşın amacının iddia edildiği gibi "demokrasinin geri getirilmesi" olmadığını, halkı aç bırakma ve ülkeyi yok etmenin amaçlandığını öne sürerek, "Sudanlılarla savaşan düşman, komşu ülkelerdeki muhalif güçleri Sudan'da paralı asker olarak çalıştırıyor." değerlendirmesini yaptı.

Savaşın bitirilmesi için kararlı olduklarının altını çizen Burhan, ortaya çıkan bütün çözüm girişimlerinin "Sudan'ın ulusal vizyonu ile çeliştiğini" ifade etti.

"SUDAN'DA YAŞADIĞIMIZ, YENİ BİR İŞGAL ŞEKLİDİR"

Burhan, "Şu anda Sudan'da yaşadığımız, yeni bir işgal şeklidir. Bölgesel güçlerin de katıldığı bu komployu BM dahil uluslararası sistem sonlandırmaya aciz kaldı." açıklamasında bulundu.

BAE'yi HDK'ye silah desteği sağlamakla suçlayan Burhan şunları kaydetti:

"BAE, Uganda ve Çad üzerinden milis güce (HDK) destek sağlıyor. Bunu hem hava trafiği raporlarında hem de BM raporlarında açıkça görebiliriz. BAE'nin Sudan'daki savaşta dahli olduğuna dair kanıtlarımız var."