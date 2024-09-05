Orta Doğu'da sular durulmuyor, çatışmalara bir yenisi eklendi: İki ülke arasında ağır silahlarla çatışma

05 Eylül 2024 08:53 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:19

Orta Doğu'daki çatışmalara bir yenisi eklendi. Afganistan ve Pakistan sınırında gerilim yükseldi. İki ülke sınırında ağır silahlarla çatışma yaşandı. Afganistan güvenlik güçlerinin sınırda kontrol noktası inşa etmesi nedeniyle tırmanan gerilime dair resmi bir açıklama ise gelmedi.

Afganistan ve Pakistan sınırında bir kez daha silahlar çekildi. Afganistan'ın Host vilayetinin Mandozai ilçesinde, iki ülke sınırında çatışma çıktı. Ağır silahların kullanıldığı çatışmada, gerilimi tırmandıran ise Afganistan güvenlik güçlerinin sınırda kontrol noktası inşa etmesi oldu.

Afganistan yönetiminden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Fakat yönetimin, iki ülke sınırındaki Durand Hattı'nı resmi sınır olarak kabul etmediği biliniyor.

PAKİSTAN: TERÖR SALDIRILARININ SORUMLUSU AFGANİSTAN

Pakistan ise kendi topraklarında yaşanan terör saldırılarından Afganistan'ı sorumlu tutuyor. İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Afgan yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor.

Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN SINIR SORUNU

Afganistan ve Pakistan arasında sınır sorunları devam ederken, iki ülke güvenlik güçleri arasında zaman zaman sınırda anlaşmazlıklardan kaynaklı ölümlere varan silahlı çatışmalar yaşanıyor.