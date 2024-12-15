Orta Doğu'da Suriye'deki devrim ile kartlar yeniden dağıtılıyor! Hizbullah lideri Kasım'dan önemli mesajlar

15 Aralık 2024 11:35 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 11:52

Suriye'de 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılmaya başlandı. Beşar Esad'ın Suriye'den kaçışının ardından Hizbullah lideri Naim Kasım önemli mesajlar verdi.

Beşar Esad'ın Suriye'deki son talimatları! Kaçış planını uygularken son olarak bu sözleri sarf etti

Beşar Esad'ın Suriye'deki son talimatları! Kaçış planını uygularken son olarak bu sözleri sarf etti

Suriye​'de rejim karşıtı Heyet Tahrir Eş-Şam​ (HTŞ) örgütünün 12 gün içerisinde Şam'da kontrolü ele geçirmesiyle beraber Beşar Esad​ devrildi. Devrik lider Esad, Suriye'den Rusya​'ya kaçmak zorunda kaldı. Suriye'deki devrim ise Orta Doğu'da gidişatı değiştirdi. Esad'ın devrilmesinin ardından ilk kez konuşan Hizbullah lideri Naim Kasım, Suriye, İran ve İsrail konularında önemli açıklamalara imza attı.

''BAŞKA YOLLAR ARAYACAĞIZ''

Esad'ın devrilmesiyle beraber Suriye'den çekildiğini açıklayan Hizbullah örgütünün lideri Kasım, askeri ikmal yolunu kaybettiklerini söyledi. Gazze'de İsrail'e karşı Filistinlilere destek veren örgütün lideri, askeri ikmal için ''Başka yollar arayacağız'' dedi.

HTŞ LİDERİNE ÖNEMLİ İSRAİL MESAJI

İsrail'in Suriye'deki işgale başlamasına da değinen Kasım, HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani'ye de üstü kapalı bir mesaj verdi. Kasım, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgenin İsrail'in işgali altında olduğunu vurguladığı açıklamasında, yayılmacı bir düşmanla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Suriye'de yeni iktidarın İsrail'i düşman olarak göreceğini, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyeceğini umduğunu söyledi.

SURİYE'DE YENİ HÜKÜMET İÇİN 'TÜM TARAFLAR' VURGUSU

Hizbullah lideri konuşmasında, "Suriye'de kurulacak yeni hükümette tüm tarafların ve güçlerin yer almasını umuyoruz. Suriye halkının kendi hükümetini, anayasasını seçme hakkı vardır." ifadelerini kullandı.