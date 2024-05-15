Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor! İsrail savaş uçakları Hizbullah'ın komutanını öldürdü

15 May 2024 09:08 - Güncelleme : 15 May 2024 09:16

İsrail ordusu, bir Hizbullah sorumlusunu öldürdüğünü iddia etti

İsrail ordusu, bir Hizbullah sorumlusunu öldürdüğünü iddia etti

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre İsrail savaş uçakları ülkenin güneyindeki Sur kenti ve El-Huş beldesi arasındaki kara yolu üzerinde bir aracı hedef aldı.

Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Sur saldırısında ölenlerden birisinin kendi mensubu olduğunu duyurdu.

Açıklamada, ölen kişinin adının Hüseyin İbrahim Mekki olduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusu ise Sur kenti yakınlarında gerçekleştirilen saldırıyı doğrulayan bir açıklama yaparak, olayda hayatını kaybeden Hüseyin İbrahim Mekki hakkında bilgiler paylaştı.

İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRILARDA AKTİF ROL ALIYORDU

Açıklamada, Mekki'nin, Hizbullah'ın Lübnan güney cephesi saha komutanlarından olduğu ve 8 Ekim 2023'ten beri Hizbullah'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırılarda aktif rol aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattı üzerinde yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 297'ye yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.