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Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor! Suudi Arabistan'ın televizyon kanalını bastılar

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Ekim 2024 09:40 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 09:40
Orta Doğu&#039;da tansiyon düşmüyor! Suudi Arabistan&#039;ın televizyon kanalını bastılar

Orta Doğu'da Suriye ve Irak'ta farklı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bu kez Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalı basıldı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis yapıları destekleyen grup, televizyon kanalını dağıttı.

Gözler İsrail-İran arasındaki krizdeyken Irak​ ve Suriye’de de tansiyon düşmüyor. Irak’ta bu sefer bir televizyon kanalı hedef alındı. Irak'ın başkenti Bağdat​'ta Şii milis yapıları destekleyen grup, Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalının binasını bastı.

BİNAYI BASTILAR

Kanalda Şii milisleri hedef aldığı iddia edilen yayını protesto eden grup, binayı basarak bazı malzemelere zarar verdi. Grup, binanın dış kapısını da ateşe verdi.

Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor! Suudi Arabistan'ın televizyon kanalını bastılar - 1. Resim

Şii milis gruplara yakın milletvekili Mustafa Sened, işin kanalın yakılmasıyla bitmeyeceğini, Irak'ta yayın ruhsatının elinden alınması için şikayette bulunacağını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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