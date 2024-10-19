Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor! Suudi Arabistan'ın televizyon kanalını bastılar
Orta Doğu'da Suriye ve Irak'ta farklı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bu kez Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalı basıldı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis yapıları destekleyen grup, televizyon kanalını dağıttı.
Gözler İsrail-İran arasındaki krizdeyken Irak ve Suriye’de de tansiyon düşmüyor. Irak’ta bu sefer bir televizyon kanalı hedef alındı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis yapıları destekleyen grup, Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalının binasını bastı.
BİNAYI BASTILAR
Kanalda Şii milisleri hedef aldığı iddia edilen yayını protesto eden grup, binayı basarak bazı malzemelere zarar verdi. Grup, binanın dış kapısını da ateşe verdi.
Şii milis gruplara yakın milletvekili Mustafa Sened, işin kanalın yakılmasıyla bitmeyeceğini, Irak'ta yayın ruhsatının elinden alınması için şikayette bulunacağını belirtti.
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