Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor! Suudi Arabistan'ın televizyon kanalını bastılar

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı

19 Ekim 2024 09:40 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 09:40

Orta Doğu'da Suriye ve Irak'ta farklı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bu kez Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalı basıldı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis yapıları destekleyen grup, televizyon kanalını dağıttı.