Orta Doğu'daki en güçlü pozisyon için taht oyunları! İran'da Hamaney'in yerini alabilecek isimler

21 May 2024 09:29 - Güncelleme : 21 May 2024 09:51

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde eski savaş pilotu şaşırtıcı detayı açıkladı: Tam da bunu yapmaya çalışıyorlardı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde eski savaş pilotu şaşırtıcı detayı açıkladı: Tam da bunu yapmaya çalışıyorlardı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine kimin geleceği yeniden gündeme geldi. Reisi'nin, Hamaney'in halefi olduğu düşünülerken yaşanan kazayla beraber gelen ölüm tartışmaları başlattı.

HAMANEY'İN OĞULLARI ÖN PLANDA

ABM medyasından Bloomberg, Hamaney'in yerine geçme ihtimali olan aday sayısının azaldığını, öne çıkan ismin ise Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in olduğunu öne sürdü.

Ali Hamaney, henüz bir ismi işaret etmedi fakat ikinci oğlu da halefi olarak ön planda. Nüfuz sahibi olduğu düşünülen Hamaney'in ikinci oğlu 55 yaşındaki Mojtaba Hamaney.

''ORTA DOĞU'DAKİ EN GÜÇLÜ POZİSYON''

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, hükümetin başına kimin geçeceği sorusunu gündeme getirdi. Reisi'nin 85 yaşındaki ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçmesi bekleniyordu ancak ölümü Orta Doğu'daki en güçlü pozisyonlardan birinin geleceği açısından da sonuçlar doğurdu" yorumunu yaptı.

MÜCTEBA'NIN HALEFİLİĞİ ÜLKE İÇİN RİSK

Reisi'nin ölümünün ardından Mücteba'nın, Hamaney'in koltuğu için yolunun açıldığı belirtiliyor. Fakat bu durumun ülke için riskli olduğunu düşünenler de var. Mücteba'nın 1979'daki İslam Devrimi'nde monarşi benzeri herhangi bir yapıya karşı durulduğu belirtilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Mücteba'nın ayrıca hükümette herhangi bir görev almadığına da dikkat çekilirken ülkenin ruhani lideri olmak için bir destek kitlesinin şart olduğu da aktarıldı.

REİSİ'NİN HELİKOPTER KAZASINDA ÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.