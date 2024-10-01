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Ortadoğu kaynıyor: Ayn el-Esed Üssü’ne roketli saldırı

Editör: Faruk Arvas / Kaynak: iHLAS HABER AJANSI
01 Ekim 2024 21:49 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 21:58
Ortadoğu kaynıyor: Ayn el-Esed Üssü’ne roketli saldırı

Irak'ın Anbar Vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu yere roketli saldırı düzenlendi.

İran​'ın İsrail'e başlattığı füze saldırısı sonrası Irak​'ın batısında yer alan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ​ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Anbar Vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak güvenlik kaynaklarından alınan sondakika bilgisine göre, askeri hava üssünü hedef alan 2 roketin birinin üssün hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini diğerinin ise üssün içine düştüğünü belirtildi.

Saldırının Anbar çölünden gerçekleştiğini belirten güvenlik kaynakları, saldırının maddi hasara veya can kaybına yol açıp açmadığı konusunda bilgi vermedi.

Kaynak: iHLAS HABER AJANSI
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Cemil 1 Ekim 2024 22:01

Bu kadar çirkin olaylar hiç bitmiyor ya, umarım herkes güvende olur

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