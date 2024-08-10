Ortadoğu'da artan gerilim! Blinken'dan dikkat çeken sözler: Hiçbir tarafın çıkarına değil

10 Ağustos 2024 09:48 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 09:52

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından, İran'ın İsrail'e muhtemel misilleme saldırısı ve İsrail-Lübnan gerilimi nedeniyle Orta Doğu'da tansiyon oldukça yüksek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki artan gerilime ilişkin konuştu.

"ARTAN GERİLİM HİÇBİR TARAFINA ÇIKARINA DEĞİL"

Blinken, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını bir kez daha teyit ederken, artan gerilimin hiçbir tarafın çıkarına olmadığını belirtti.

ATEŞKES ÇAĞRISI

Ayrıca Blinken, Gazze'de rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak, insani yardımların artmasına imkan verecek ve bölgesel istikrarı destekleyecek bir ateşkesin aciliyetini vurguladı. Blinken, İsrailli ve Lübnanlı ailelerin evlerine dönebilmesi için diplomatik bir çözümün önemini de özellikle belirtti.

İSRAİL SOYKIRIMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan işgalci İsrail devleti soykırıma devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilen kişilerin sığındığı okula saldırdı. Hain saldırıda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.