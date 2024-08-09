Ortadoğu'da sıcak saatler! İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu

09 Ağustos 2024 03:33 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 03:52

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! İki taraftan da yoğun atışlar var

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! İki taraftan da yoğun atışlar var

Ortadoğu'da sıcak saatler yaşanıyor. İsrail'in, Suriye'nin Humus ilindeki Şuayerat Askeri havaalanına hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Humus'taki Şuayerat Askeri havaalanına saldırı düzenlediğini iddia etti.

1 ÇOCUK ÖLDÜ, 10 SİVİL YARALANDI

Paylaşımlarda, "Saldırıda 1 çocuk öldü, 10 sivil yaralandı. Maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı. İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

SURİYE-İSRAİL SINIRI HAREKETLİ

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.