Ortodoks Kilisesi'ne molotoflu saldırı: Dış cepheyi ateşe verdi

04 Haziran 2024 10:45 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 10:51

Kimliği belirsiz bir kişi, Rusya'nın Tümen bölgesindeki Ortodoks Kilisesi'ne molotof kokteyliyle saldırdı. Kilisenin girişini ateşe veren kundakçı, olay yerinden sakin bir şekilde bisikletiyle uzaklaştı.

İçişleri Bakanlığı basın servisinin açıklamasına göre, olay, Tümen'de Aziz Prens Dimitriy Donskoy'un adını taşıyan bir kilisede gerçekleşti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kimliği belirsiz bir adam, yangın çıkarıcı karışım içeren bir şişe yardımıyla Tümen şehrinin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ‘Kutsal Asil Prens Dimitri Donskoy adına’ tapınak binasının dış cephesini ateşe vermeye çalıştı.''

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçlerinin, saldırganın kimliğini tespit ettiği ve gözaltına aldığı kaydedildi. Soruşturma Komitesi, vandalizm ve kasıtlı olarak mülke zarar verme ya da tahrip etme maddeleri uyarınca dava açtı.