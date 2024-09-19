Örümcek ısırığını umursamadı vücudunda kocaman bir delik açıldı! Az kalsın ölüyordu

19 Eylül 2024 11:18 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:58

İngiltere'de bir örümcek tarafından ısırılıp tatilinden geri kalmamak için Mısır'a giden Nigel Hunt hayatının en kötü günlerini geçirdi. Henüz Mısır'a varmadan fenalaşan Hunt, yaşadıklarının ardından herkesi uyardı.

Senelerce nefes almakta zorlandı! Bir hapşırığıyla 26 sene burnunda taşıdığı nesneyi görünce şoke oldu

Senelerce nefes almakta zorlandı! Bir hapşırığıyla 26 sene burnunda taşıdığı nesneyi görünce şoke oldu

İngiliz Nigel Hunt, Mısır​ tatiline çıkacağı sırada bir örümcek tarafından ısırıldığını fark etti. Fakat bu durumu ciddiye almadı. Mısır tatilini kaçırmak istemeyen Hunt, örümceğin ısırdığı bölgenin şiştiğini gördü fakat yola çıkmaktan vazgeçmedi. Havaalanına vardığında daha işlerin kötüye gitmeye başladığını söyleyen Hunt, uçakta durmadan kustuğunu anlattı.

ET YİYEN BAKTERİ

Şarm el Şeyh'e geldiğinde ilk işinin eczaneye gitmek olduğunu anlatan Hunt, ilacın hiçbir işe yaramadığını söyledi. Hastaneye gitmek zorunda kalan Hunt'a kan testi yapıldı ve ultrasonla bakıldı. Asıl sorunun nekrotizan fasiit yani et yiyen bakteri olduğu ortaya çıktı.

ÖLEBİLİRDİ!

Doktorlar, et yiyen bakterinin, örümcek ısırığıyla bulaşmış olabileceğini belirtti. Hunt, başlangıçta basit ama ağrılı bir apse olduğunu düşündüklerini ifade etti. Oysa doktorlar, eğer hastaneye gelmeseydi ölebileceğini söyledi.

ÖRÜMCEKLERE KARŞI UYARI

Hunt, yarasının hala açık olduğunu ve her iki günde bir pansuman yaptırdığını ve "kum kaçar diye plaja gidemediğini" söyledi. Tatili televizyon karşısında geçiren Hunt, İngiltere'deki arkadaşlarını örümceklere karşı dikkatli olmaya çağırdı.