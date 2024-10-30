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Otobüs beton tünele saplandı! Korkunç kazada çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
30 Ekim 2024 10:49 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:02

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs, beton tünele çarptı. Aracın ön kısmı tamamen ezildi ve tünele sıkıştı. Kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı. 

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin Sinkar bölgesinde yolcu otobüsü, kontrolden çıktı ve beton tünele girdi. Görgü tanıkları, özel şirkete ait otobüsün aniden savrulmaya başladığını ardından da hızla beton tünele çarptığını anlattı. Kontrolden çıkan otobüsün ön kısmı beton tünelin altında kalarak ezildi.

Otobüs beton tünele saplandı! Korkunç kazada çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

KORKUNÇ KAZADA 12 ÖLÜ, 40 YARALI

Korkunç kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı. Hastane yetkilileri yaralılardan 23'ünün hayati tehlikesinin bulunduğunu, tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. 

Otobüs beton tünele saplandı! Korkunç kazada çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

Eyalet Başbakanı Bhajanlal Sharma yaptığı açıklamada, "Yaşanan can kayıpları yüreğimizi burktu. Yetkililere yaralıların en iyi şekilde tedavi edilmesi için talimat verdim" dedi.

Otobüs beton tünele saplandı! Korkunç kazada çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

Kazanın nedeni araştırılıyor, soruşturma başlatıldı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri

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