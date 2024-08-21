Otobüsün fren sistemi bozuldu facia yaşandı! İran'daki kazada çok sayıda Pakistanlı öldü
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ağustos 2024 10:33 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:48
Pakistanlıları taşıyan otobüs, Irak'ın Erbain törenine gitmek üzere yola çıktı. Otobüsün fren sistemi bozulunca facia yaşandı. İran'da meydanda gelen kazada 28 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı.
Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenecek Erbain törenlerine katılmak için yola çıkan çok sayıda Pakistanlıyı taşıyan otobüs İran'ın Yezd eyaletindeki Dehşir-Taft kontrol noktasında kaza yaptı. Kazayla beraber devrilen otobüs alev aldı.
KAZADA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, 11'i kadın, 17'si erkek olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İlk incelemelere göre kazanın otobüsün fren sistemindeki teknik bir arızadan kaynaklandığı aktarıldı.
GEÇTİĞİMİZ YIL 22 MİLYON KİŞİ KERBELA'DAYDI
Erbain töreninde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 40. günü anılıyor. Geçtiğimiz yıl Kerbela'daki anma törenlerine yaklaşık 22 milyon kişi katılmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı