Otobüsün fren sistemi bozuldu facia yaşandı! İran'daki kazada çok sayıda Pakistanlı öldü

21 Ağustos 2024 10:33 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:48

ABD'de elektrik hatlarına çarpan uçak düştü: Ölü ve yaralı var

ABD'de elektrik hatlarına çarpan uçak düştü: Ölü ve yaralı var

Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenecek Erbain törenlerine katılmak için yola çıkan çok sayıda Pakistanlıyı taşıyan otobüs İran'ın Yezd eyaletindeki Dehşir-Taft kontrol noktasında kaza yaptı. Kazayla beraber devrilen otobüs alev aldı.

KAZADA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, 11'i kadın, 17'si erkek olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İlk incelemelere göre kazanın otobüsün fren sistemindeki teknik bir arızadan kaynaklandığı aktarıldı.

GEÇTİĞİMİZ YIL 22 MİLYON KİŞİ KERBELA'DAYDI

Erbain töreninde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 40. günü anılıyor. Geçtiğimiz yıl Kerbela'daki anma törenlerine yaklaşık 22 milyon kişi katılmıştı.