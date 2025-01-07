Otuz bin TL'lik meydan okuma canına mal oldu! Genç fenomenin acı ölümü

07 Ocak 2025 12:39 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 13:15

Taylandlı bir sosyal medya fenomeni olan Thanakarn Kanthee, 30 bin TL'lik bir meydan okuma uğruna hayatından oldu. Meydan okumanın ardından fenalaşan 21 yaşındaki fenomenin ölüm nedeni akut kalp yetmezliği olarak açıklandı.

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Bank Leicester adıyla bilinen Taylandlı fenomen Thanakarn Kanthee, sosyal medyada para karşılığında tükettiği tuhaf ürünlerle tanınıyordu. Aslında bir çiçek satıcısı olan Kanthee, alkol​, el dezenfektanı, acı sos gibi ürünleri tüketerek para kazanma yöntemi geliştirdi. Fakat son meydan okuması hayata karşı oldu.

30 BİN TL İÇİN 3 ŞİŞE ALKOL TÜKETTİ

Bangkok Post'un haberine göre, Kanthee'ye bir doğum gününde her 350 mililitrelik alkol şişesi tüketimi için 10 bin baht yani yaklaşık 10 bin TL teklif edildi. 21 yaşındaki fenomen, 3 şişe alkolü bitirdi ve 30 bin baht yani yaklaşık 30 bin TL ödendi. 20 dakikada en az 2 şişe alkolü bitiren fenomen meydan okumayı tamamladıktan sonra fenalaştı, kusmaya başladı ve bir süre sonra bilincini kaybetti.

Yerel bir hastaneye kaldırılan Kanthee''nin hayatını kaybettiği açıklandı. The Nation, otopsi sonucunda Kanthee'nin ölüm nedeninin akut kalp yetmezliği olarak tespit edildiğini aktardı.

2 FENOMEN TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAKTAN TUTUKLANDI

Kanthee'nin ölümüyle ilgili olarak Chanthaburi ve Pathum Thani illerinden iki fenomen tutuklandı. Aralarından Ekachart "Em" Meephrom, Kanthee'yi meydan okumaya girmeye cesaretlendirdiğini kabul etti ama onu şahsen tanıdığını ya da parayla tuttuğunu yalanladı.

Meephrom taksirle ölüme neden olmak suçlamasıyla tutuklandı. The Nation, Meephrom'un yargılandığı yerel mahkemenin, kendisinin dikkatsiz davranışlar sergilediğine karar vererek kefaletle serbest bırakılması reddettiği bildirdi.

Tayland yasasına göre taksirle ölüme neden olma suçu, 10 yıla kadar hapis ve 20 bin bahta kadar (yaklaşık 20 bin TL) para cezasıyla sonuçlanabiliyor.

İkinci şüphelinin kimliği Pathum'dan Theerawat Srirot olarak tespit edildi.

''AİLEMİ GEÇİNDİREBİLMEK İÇİN...''

Partide içki içerken Kanthee'ye tezahürat yapanların videoları, ölümünün ardından sosyal medyada viral olarak büyük tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, fenomenin profilinde Kanthee'nin ailesine destek olmak için bu tür riskli meydan okumaları kabul ettiğini belirttiği eski gönderileri keşfetti.

Paylaşımlarından birinde "Ailemi geçindirebilmek amacıyla zenginlerden biraz para alabilmek için zorbalığa ve hakarete maruz kalmaya razıyım" yazıyordu.

GECİKMİŞ BORÇLARI ÖDEYECEKTİ

Kanthee, kendisini büyüten 80 yaşındaki büyükannesiyle yaşıyordu. Kanthee'nin büyükannesi, The Nation'a "Bu evde oğlum ve Thanakarn'la yaşıyordum, sadece üçümüzdük. Thanakarn benim için her şeyle ilgilenirdi. Artık o olmadığı için nasıl idare edeceğime dair hiçbir fikrim yok" dedi.

Büyükanne, Kanthee'nin gecikmiş ödemeleri kapatmak için ihtiyaç duydukları 60 bin baht'la (yaklaşık 60 bin TL) geri döneceğine söz vererek gittiğini ekledi.