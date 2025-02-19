Otuz gün boyunca fast food ile beslenip 25 kilo verdi! Uzmanlardan uyarı gecikmedi

Kanada'da hayatını idame ettiren Frian Frias, YouTube'daki çeşitli meydan okuma videolarına bir yenisini ekledi. Frias, ünlü bir fast food zincirinden her gün bir tane sandviç alıp yiyerek zayıflamayı denedi. Günlük olarak hafif egzersiz yaptığını, sandviç diyeti boyunca da bundan vazgeçmediğini söyleyen Frias, bu yüzden kilo kaybının sadece sandviç yemesine bağlanmasını istemedi.

GÜNDE YAKLAŞIK 670 KALORİ ALIMI

Bu tarz diyetlerle beslenip zayıflayan kişilerden ilham aldığını söyleyen Frias, 30 günlük meydan okuma boyunca sadece bir öğün sandviç yedi fakat sandviçin yanında verilen cips ve kurabiyeyi ise ekstra olarak farklı zamanlarda tüketti. Frias, sebzeli sandviç ve küçük bir patates ekmeğini tercih ettiğini söyledi. Bunun yaklaşık 670 kaloriye denk geldiğini söyleyen Frias, erkekler için önerilen günlük 2500 kalorilik alımın yaklaşık dörtte birine denk geldiğini belirtti. Ayrıca kalorisi yüksek soslar eklemekten kaçındığını ve et seçeneklerinden büyük ölçüde uzak durduğunu, su tüketimine de dikkat ettiğini söyledi.

1 HAFTADA 10 KİLO VERDİ

Frias, meydan okumaya başladıktan 1 hafta sonra 10 kilo verdiğini kanıtladı. Fakat hem yakınları hem de uzmanlar bu beslenme türünün yanlış olduğunu, sağlıksız bir kilo verme yöntemi olduğunu belirtti.

Ekmek seçiminin de önemli olduğunu söyleyen Frias, tam tahıllı ekmekleri tercih ettiğini anlattı. Bir ayın ardından 25 kilo veren Frias, şaşırtıcı bir şekilde bu sandviçleri yemekten bıkmadığını, yemeye devam edeceğini söyledi.

30 GÜNDE YAKLAŞIK BİN YUMURTA DİYETİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Tokyo şehrinde yaşayan Joseph Everett, ayda yaklaşık bin yumurta yiyerek ilginç bir deney yapmıştı.

Bir ay boyunca yumurta diyetini uygulayarak günde 30 tane yiyen Everett, deneyin sonunda 6 kilo kas kütlesi kazandı. Ayrıca 78 kilodan 84 kiloya çıkmıştı.