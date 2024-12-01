Otuz yıllık arkadaşını 'hapşırık' yüzünden öldürdü! Suçsuz olduğunu öne sürdü

01 Aralık 2024 14:38 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 15:05

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 65 yaşındaki Richard Lombardi, oda arkadaşını öldürdü. Lombardi, 80 yaşındaki oda arkadaşı Frank Griswold'un Şükran Günü yemeğine çok yakın hapşırdığını bu yüzden aralarında kavga çıktığını söyledi.

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ABD​'nin Massachusetts​ eyaletinde 80 yaşındaki Frank Griswold, 65 yaşındaki oda arkadaşı Richard Lombardi tarafından öldürüldü. Lombardi, polise verdiği ifadesinde, Griswold'un 'sık sık hapşırdığını' ve 'yiyeceklerin kirlenmesini istemediğini' söyledi.

Lambordi, Şükran Günü için hazırladığı yemeğin yanında Griswold'un hapşırdığını bu yüzden onu ittiğini bu yüzden ayaklarının birbirine dolandığını ve düşüp başını vurduğunu söyledi.

20 YILDAN FAZLA BERABER YAŞIYORLARDI

WCBV'nin haberine göre, acil müdahale ekipleri geldiğinde Griswold'u mutfakta, yerde kan gölü içinde yüz üstü yatarken buldu. Lombardi, 60 yaş üstü bir kişiye saldırı ve darp, ciddi yaralanmaya neden olma ve istemsiz adam öldürme suçlamalarıyla suçlandı. Suçsuz olduğunu iddia etti.

Öte yandan ikilinin 30 yıldır arkadaş olduğu, 20 yıldan fazla süredir de beraber yaşadıkları belirtildi.