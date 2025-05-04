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 | Berkay Alptekin

Oval Ofis'in replikası satışta! Dudak uçuklatan fiyata ABD başkanlığı deneyimi

ABD'nin Florida eyaletinde ev sahibi, ultra lüks bir malikaneyi "Amerikan tarihine bir saygı duruşu" olarak tanımladı. 16 bin metrekarelik malikane Oval Ofis'in birebir kopyasını içeriyor.

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Oval Ofis'in replikası satışta! Dudak uçuklatan fiyata ABD başkanlığı deneyimi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 12:28

ABD’nin Florida eyaletinde bir emlak ilanı, başkanlık makamını birebir yansıtan ultra lüks bir malikane ile dikkatleri Beyaz Saray’a çevirdi.

Oval Ofis’in birebir kopyasıyla donatılan bu devasa konut, 23 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı.

Florida eyaletinde yer alan ve adeta "Amerikan başkanlığı deneyimi" vadeden malikane, sadece mimarisiyle değil, iç dekorasyonuyla da Beyaz Saray’ı anımsattı.

Oval Ofis'in replikası satışta! Dudak uçuklatan fiyata ABD başkanlığı deneyimi

"AMERİKAN TARİHİNE BİR SAYGI DURUŞU"

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, 16 bin metrekarelik yaşam alanına sahip evde, birebir ölçülerle inşa edilmiş Oval Ofis’in yanı sıra başkanlık tarzında dekore edilmiş toplantı salonları ve lüks detaylarla donatılmış çok sayıda oda bulunuyor.

Ev sahibi, yapıyı "Amerikan tarihine bir saygı duruşu" olarak tanımlarken, sosyal medyada ilan büyük ilgi gördü. Uzmanlara göre bu tür temalı mülkler, koleksiyonerler ve yüksek profilli alıcılar için cazip hale geliyor.

Oval Ofis'in replikası satışta! Dudak uçuklatan fiyata ABD başkanlığı deneyimi
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ETİKETLER
#emlak
#florida
#amerika
#başkanlık
#Lüks
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#Malikane
#Ovalofis
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