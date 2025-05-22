Oval Ofis'te dünyayla paylaştı! Trump'ın 'beyaz çiftçiler öldürüldü' iddiası yalan çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü bir araya geldiği Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüşme sonunda basın mensuplarının karşısına geçti. Trump, Güney Afrika'da olduğu ileri sürülen bazı cinayet haberlerini basın mensuplarını gösterdi. Peki bu haberler doğru mu?

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde başkent Washington'daki Beyaz Saray'da Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Trump, Beyaz Saray'da yer alan Oval Ofis'te Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"BAKIN, HER YERDE MEZARLIKLAR VAR"

"Güney Afrika'da beyaz çiftçilere soykırım uygulandığı" iddiaları konuşulduğu esnada Trump bazı cinayet haberlerini basın mensuplarının merceklerine gösterdi.

ABD Başkanı, Güney Afrika'da 'beyaz çiftçilere soykırım uygulandığını' savunarak, bu kişilerin topraklarının zorla ellerinden alındığını ve çoğunun katledildiğini ifade etti.

Kızılhaç çalışanlarının koruyucu giysiler giyerek ceset torbalarını taşıdığını gösteren bir fotoğrafın yer aldığı haberi, "Bakın, her yerde mezarlıklar var, bunların hepsi gömülen beyaz çiftçiler." ifadeleri kullanarak gösterdi.

Bazı X kullanıcıları, Trump'ın basın mensuplarına gösterdiği bir cinayet vakasının Güney Afrika'da değil, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) meydana geldiğini savundu.

PERDE ARKASI AYDINLATILDI

Anadolu Ajansı Teyit Hattı, açık kaynaklarda yer alan ipuçları doğrultusunda hareket ederek ABD Başkanı Donald Trump tarafından paylaşılan içeriğin arka planına ışık tuttu.

İddiaya konu olan görüntünün, Hindistan merkezli WION tarafından 7 Şubat 2025'te YouTube'da yayınlanan bir dosyadan alındığı anlaşıldı. Video içeriğin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) yaşanan bir cezaevi baskını ve toplu katliamı ele aldığı belirlendi.

DKC kaynaklarına göre, 27 Ocak 2025'te Ruanda destekli M23 isyancılarının Goma kentine gerçekleştirdikleri saldırılarla eş zamanlı olarak kentteki Munzenze cezaevinde kitlesel firar olayları yaşandı.

Kaçan 4 bin mahkumun kadınlar koğuşuna saldırdığı, cinsel istismar olayları yaşandığı bildirildi. Şiddet olayları esnasında, kadınlar koğuşu ateşe verildi ve çıkan yangında 100'den fazla kadın mahkumun öldürüldüğü belirtildi.