Oyun oynamak için yatağın üstüne çıktı! Dördüncü kattan aşağı düştü

20 Ekim 2024 14:37 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 15:05

ABD'nin başkenti Washington'da yaşayan 4 yaşındaki Mi'layah Marie adlı küçük çocuk, trajik şekilde hayatını kaybetti. Oyun oynamak için çıktığı yatağın üstünde zıplarken dengesini kaybeden Marie, yatağın yanındaki açık pencereden dışarı fırladı.

ABD'nin başkenti Washington​'da yaşayan 4 yaşındaki Mi'layah Marie adlı küçük çocuk​, evinde oynadığı oyunda kontrolü kaybetmesi sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Mi'layah Marie isimli küçük çocuk, eğlenmek için çıktığı yatakta zıplarken dengesini kaybedip yanındaki açık pencereden dışarı fırladı. Dördüncü kattan düşen küçük çocuk tüm müdahalelere kurtarılamadı.

"FARK ETMEDİM"

Anne Najaha Chancellor, olay günü dört çocuğuna tek başına başına baktığını ve açık pencereyi fark etmediğini ifade etti. Korkunç kazayla şoke olduğunu anlatan kadın, ölen kızının çok hareketli bir çocuk olduğunu dile getirdi.