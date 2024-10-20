Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Oyun oynamak için yatağın üstüne çıktı! Dördüncü kattan aşağı düştü

Oyun oynamak için yatağın üstüne çıktı! Dördüncü kattan aşağı düştü

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 14:37 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 15:05
Oyun oynamak için yatağın üstüne çıktı! Dördüncü kattan aşağı düştü

ABD'nin başkenti Washington'da yaşayan 4 yaşındaki Mi'layah Marie adlı küçük çocuk, trajik şekilde hayatını kaybetti. Oyun oynamak için çıktığı yatağın üstünde zıplarken dengesini kaybeden Marie, yatağın yanındaki açık pencereden dışarı fırladı.

ABD'nin başkenti Washington​'da yaşayan 4 yaşındaki Mi'layah Marie adlı küçük çocuk​, evinde oynadığı oyunda kontrolü kaybetmesi sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Mi'layah Marie isimli küçük çocuk, eğlenmek için çıktığı yatakta zıplarken dengesini kaybedip yanındaki açık pencereden dışarı fırladı. Dördüncü kattan düşen küçük çocuk tüm müdahalelere kurtarılamadı.

Oyun oynamak için yatağın üstüne çıktı! Dördüncü kattan aşağı düştü - 1. Resim

"FARK ETMEDİM"

Anne Najaha Chancellor, olay günü dört çocuğuna tek başına başına baktığını ve açık pencereyi fark etmediğini ifade etti. Korkunç kazayla şoke olduğunu anlatan kadın, ölen kızının çok hareketli bir çocuk olduğunu dile getirdi.

Oyun oynamak için yatağın üstüne çıktı! Dördüncü kattan aşağı düştü - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
washingtonçocukpenceredüşme

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...