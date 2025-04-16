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 | Berkay Alptekin

Özgürlüğüne bir kıvılcımla kavuştu! 20 yıldır esir tutuluyordu: Özgürlüğüyle yaptığı ilk seçim şoke etti

ABD'nin Connecticut eyaletindeki bir evde 20 yıldan uzun süre esir tutulduğu ileri sürülen 32 yaşındaki adam, özgürlüğüne bir kıvılcım ile kavuştu. İlk kez doğum gününü kutlayan adam, "Bugün hayatımı geri alma sürecini başlatıyorum" ifadelerine yer verdi.

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Özgürlüğüne bir kıvılcımla kavuştu! 20 yıldır esir tutuluyordu: Özgürlüğüyle yaptığı ilk seçim şoke etti
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 10:42

ABD'nin Connecticut eyaletinin Waterbury kentinde, 20 yılı aşkın süredir evinde esir tutulduğu ileri sürülen bir adam, yaşadığı travmaların ardından ilk kez konuştu. Şubat ayında, evde çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 32 yaşındaki adam, artık daha güçlü olduğunu söyledi.

17 Şubat’ta olay yerine gelen ilk müdahale ekipleri, aktif yangın ihbarı üzerine ulaştıkları evde adamı son derece zayıf bir halde buldu. Yetkililer, 1.75 boyundaki adamın yalnızca 31 kilogram ağırlığında olduğunu ifade etti.

Adam, 11 yaşından beri üvey annesi tarafından esir tutulduğunu bu yüzden yangını bilinçli olarak çıkardığını söyledi.

Özgürlüğüne bir kıvılcımla kavuştu! 20 yıldır esir tutuluyordu: Özgürlüğüyle yaptığı ilk seçim şoke etti

"ÖZGÜRLÜĞÜMLE YAPTIĞIM İLK SEÇİM"

Independent'ta yer alan habere göre, yaptığı açıklamada kendisinden “S” olarak bahseden mağdur adam, "20 yıldan fazla bir süredir esaret ve aile içi şiddet mağduruyum. 11 yaşında dördüncü sınıftan alındığım zamandan, 31 yaşında beni özgürleştiren yangını bilerek çıkardığım güne kadar evimde tutsak tutuldum" ifadelerine yer verdi.

Açıklama, mağdura destek veren Survivors Say adlı kuruluşun gönüllü sözcüsü David Guarino aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Gerçek ismini açıklamayan adam “Bu, doğduğumda ailemin verdiği isim değil. Kendime yeni bir isim seçiyorum ve bu, özgürlüğümle yaptığım ilk seçim." ifadelerini kullandı.

Özgürlüğüne bir kıvılcımla kavuştu! 20 yıldır esir tutuluyordu: Özgürlüğüyle yaptığı ilk seçim şoke etti

"BU BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK"

İtfaiyecilere, polis ekiplerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden S, “Hayatımda ilk kez doğum günü partisi yapabildim. Bu benim için büyük bir mutluluk” diyerek duygularını paylaştı.

Ayrıca Safe Haven of Greater Waterbury tarafından başlatılan ve 270 bin dolardan fazla bağış toplanan GoFundMe kampanyasına da teşekkür etti. Toplanan fonlar, tıbbi ve duygusal iyileşme süreci, barınma, yaşam giderleri ve yasal süreçlerde kullanılacak.

Özgürlüğüne bir kıvılcımla kavuştu! 20 yıldır esir tutuluyordu: Özgürlüğüyle yaptığı ilk seçim şoke etti

"BU BENİM HAYATIM"

Sözlerine, “Hikayemde yer alan herkesin, adalet arayışımda yetkililerle tam iş birliği yapmasını istiyorum. Medyadan ve halktan da bu süreçte mahremiyetime saygı göstermesini rica ediyorum. Bu sadece bir hikaye değil. Bu benim hayatım” diyerek devam etti.

Olayla ilgili olarak S’nin üvey annesi Kimberly Sullivan tutuklandı. Sullivan, yasa dışı sınırlama, saldırı, kaçırma ve pervasızca tehlikeye atma gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya. Suçlamaları reddeden Sullivan'ın avukatı, asıl sorumlunun mağdurun merhum babası olduğunu ileri sürdü.

“Onu hiçbir şekilde kısıtlamadı, ona yiyecek ve barınak sağladı” diyen avukat Ioannis Kaloidis, müvekkilinin suçlamalara şaşırdığını belirtti.

Özgürlüğüne bir kıvılcımla kavuştu! 20 yıldır esir tutuluyordu: Özgürlüğüyle yaptığı ilk seçim şoke etti
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