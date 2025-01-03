Pablo Escobar'ın özel jetinin son hali görenleri şaşkına çevirdi! 'Dünyanın en havalı' oteline dönüştürüldü

03 Ocak 2025 11:27 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 12:08

Pablo Escobar'a ait olduğu ileri sürülen özel bir jet, İngiltere'nin Bristol kentinde lüks bir Airbnb'ye çevirildi. 'Dünyanın en havalı' oteli olarak adlandırılan özel jetin içinde altın kaplama duşlardan jakuziye kadar donatıldı.

Bir zamanlar Pablo Escobar'a ait olduğu ileri sürülen meşhur Boeing 727 jetin artık bir Airbnb​ olduğu ve misafirlerini milyarderler gibi hissettirmek için tasarlandığı belirtildi.

Şu anda İngiltere'nin Bristol kentinde bir sanayi sitesinde bulunan özel jetin içinde jakuzi ve saunada bulunuyor. Özel jetin içinde bir gece konaklamak isteyenlerin ödemesi gereken konaklama bedeli ise 850 sterlin (37 bin TL) olarak belirlenmiş durumda.

1968 yılında inşa edilen ve 1981 yılında özel jet olarak donatılan uçağın, İngiltere'de yer alan Bristol şehrindeki Filton Havaalanı'na son yolculuğunu yaptığı 2012 yılına kadar uçmaya devam ettiği bildirildi.

"MİLYARDER VE GERÇEK HAYAT ARASINDAKİ ZITLIK"

Bunun ardından South West News Service (SWNS), 41 yaşındaki işadamı Johnny Palmer'ın jeti lüks bir Airbnb'ye dönüştüren proje için Bristol Belediye Meclisi'nden onay aldığını bildirdi.

Artık konuklarına milyarderler gibi yaşama şansı sunuyor. SWNS'ye konuşan Johnny Palmer, "Burada bir tür rol yapma oyunu oynanıyor. İnsanlar bu deneyimi yaşamaktan hoşlanıyor ve sonra normal hayatlarını yaşıyorlar. Milyarder ve gerçek hayat arasındaki zıtlık aslında insanlar için gerçekten sağlıklı." ifadelerine yer verdi.

Airbnb'de ebeveyn tuvaletleri ve duşları olan iki çift kişilik yatak odasının yanı sıra yatağa dönüşebilen koltuklar bulunduğu bildiriliyor. Ceviz rengi paneller, deri koltuklar, altın kaplama duş ve tuvaletler ve orijinal, tam donanımlı kokpit ile birlikte geliyor.

Ancak uçağın kanatları ya da motorları yok. Bununla birlikte, hava merdivenleri, aydınlatma, üç tuvaleti ve tüm yeni olanaklar dahil olmak üzere uçağın diğer tüm özellikleri çalışıyor.

NEDEN SANAYİ SİTESİ?

Palmer özel jetini neden sanayi sitesine çektiğini, "Sanayi sitelerinde insanlar ne yaptığınızı gerçekten umursamıyor çünkü görsel olarak bu halleriyle pek hoş değiller, bu da uçaklar gibi garip şeyler yapmak için üretici bir fırsat sunuyor, oysa bunu tarımsal veya konut ortamında yapmaya çalışsaydım, bunun için planlama izni alamazdınız." ifadeleriyle anlattı.

Palmer tüm projenin tamamlanmasının birkaç yıl sürdüğünü söyledi. İçerideki tüm eşyaların 1981 yılında yerleştirildiğini ve elinden geldiğince en iyi şekilde restore edildiğini vurguladı.

Şimdi Palmer'ın mevcut uçağın yanına yerleştirilecek ikinci bir uçağı yenileme planları olduğu bildiriliyor.