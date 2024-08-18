Pakistan kabusu yaşıyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var

18 Ağustos 2024 17:10 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 17:35

Nijer’de aşırı yağışlar büyük can kaybına neden oldu: 100’e yakın insan öldü!

Nijer’de aşırı yağışlar büyük can kaybına neden oldu: 100’e yakın insan öldü!

Şiddetli yağışlar sel ve heyelanı da beraberinde getirdi! Hindistan'da onlarca kişi öldü

Şiddetli yağışlar sel ve heyelanı da beraberinde getirdi! Hindistan'da onlarca kişi öldü

Muson yağmurları Pakistan’da hayatı felç etmeye devam ediyor. Ülke geneline etkili olan şiddetli yağışların sebebiyle sel ve yıkımlar meydana gelirken son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti.

Yağışların yol açtığı sel suları evlerde ve tarım arazilerinde hasara yol açtı. Birçok bölgede yollar ve köprüler yıkılırken binaların çatısı çöktü.

YAĞIŞLAR YARINA KADAR DEVAM EDECEK

Belucistan eyaletinin farklı bölgelerinde yağmur nedeniyle meydana gelen olaylarda en az 10 kişi yaralandı. Eyalete bağlı Chaman kentinde sel felaketi nedeniyle demiryolu hattı hasar gördü, Noshki kentinde Pakistan ile İran arasındaki demiryolu bağlantısı kesildi.

Sindh eyaletine bağlı Sukkur kentindeki birçok bölgede ise yağış nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Pakistan Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde şiddetli yağışların yarına kadar devam edeceği uyarı yaptı.