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 | Berkay Alptekin

Pakistan kabusu yaşıyor! Muson yağmurlarının bilançosu artıyor

Pakistan'da bir aydır devam eden muson yağmurları hayatı felç etti. Sel ve toprak kayması gibi felaketleri beraberinde getiren şiddetli yağış nedeniyle ülke çapında bilançonun ağırlaştığı belirtildi.

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Pakistan kabusu yaşıyor! Muson yağmurlarının bilançosu artıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 14:29

'da 26 Haziran'dan beri etkisini sürdüren muson yağışları felaketini beraberinde getirirken, hayatı felç etti. Sel nedeniyle ülke çapında bilançonun ağırlaştığı bildirildi.

Pakistan kabusu yaşıyor! Muson yağmurlarının bilançosu artıyor

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 30 günde şiddetli muson yağmurlarıyla bağlantılı olaylarda kaybedenlerin sayısının 266'ya, yaralı sayısının 633'e yükseldiği ifade edildi.

Pakistan kabusu yaşıyor! Muson yağmurlarının bilançosu artıyor

En çok can kaybının 144 ile Pencap'ta görüldüğü, 493 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kuzeybatıdaki Hayber Pahtunhva eyaletinde 63 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Pakistan kabusu yaşıyor! Muson yağmurlarının bilançosu artıyor

ÖLENLERİN 126'SI ÇOCUK

Güneydeki Sindh eyaletinde ise 25 ölüm ve 40 yaralanma, güneybatıdaki Belucistan eyaletinde 16 ölüm ve dört yaralanma bildirildi. Gilgit-Baltistan'ın kuzey bölgesi ve İslamabad Başkent Bölgesi'nde 8'er ölüm kayda geçti.

Pakistan kabusu yaşıyor! Muson yağmurlarının bilançosu artıyor

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'de ise 2 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelindeki ölümlerin 126'sının çocuk olduğu öğrenildi.

Yetkililer, daha fazla yağış konusunda uyarıda bulundu.

Pakistan kabusu yaşıyor! Muson yağmurlarının bilançosu artıyor

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#pakistan
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#felaket
#Muson Yağmurları
#Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı
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