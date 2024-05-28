Pakistan kavruluyor: Sıcaklık 50 dereceyi aştı halk hastanelere koşuyor

28 May 2024 17:31 - Güncelleme : 28 May 2024 17:32

Termometreler 50 dereceyi aştı. Bunaltıcı havada nefes almak bile zorlaştı. Pakistan'ın güneyi sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Sind Eyaleti'ndeki Mohenjo-Daro alanında sıcaklık 52,2 olarak ölçüldü. Eyaletteki Sukkur Kenti de sıcak havadan etkilenen yerler arasında. Kent sakinleri İndus nehrine girerek serinlemeye çalıştı. Sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurulardaysa rekor bir artış oldu.

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