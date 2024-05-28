Pakistan kavruluyor: Sıcaklık 50 dereceyi aştı halk hastanelere koşuyor
Pakistan bunaltıcı sıcaklarla boğuşuyor. termometreler 50 dereceyi aşarken sıcak çarpması şikayetiyle hastaneye başvuranlarda rekor artış yaşanıyor. Yetkililer halka dışarı çıkmayın uyarısında bulunurken, bol bol sıvı tüketilmesini önerdi.
Termometreler 50 dereceyi aştı. Bunaltıcı havada nefes almak bile zorlaştı. Pakistan'ın güneyi sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Sind Eyaleti'ndeki Mohenjo-Daro alanında sıcaklık 52,2 olarak ölçüldü. Eyaletteki Sukkur Kenti de sıcak havadan etkilenen yerler arasında. Kent sakinleri İndus nehrine girerek serinlemeye çalıştı. Sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurulardaysa rekor bir artış oldu.
DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI
Doktorlar halkı gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyardı. Gönüllüler kent sokaklarında halka buzlu su ikram etti. Sıcaklar en fazla sokakta çalışmak zorunda kalanları etkiliyor. Pakistan'da eriyen buzular ve yoğunlaşan muson yağmurları nedeniyle sel felaketlerinde de artış yaşanıyor. 2022'deki sel felaketinde ülkenin üçte biri su altında kalmıştı.