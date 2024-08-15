Pakistan ordusunda casusluk krizi: 3 emekli subay tutuklandı

15 Ağustos 2024 13:26 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 13:30

Pakistan ordu içinde casusluk kriziyle çalkalanıyor. Pakistan ordusu, eski istihbarat şefi Faiz Hameed'in rüşvet davası nedeniyle tutuklanmasının ardından yeni tutuklamalarla çalkalandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ordudan yapılan açıklamada, Hameed'in tutuklanmasıyla bağlantılı olarak üç emekli subayın daha gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, subaylar ve onların suç ortaklarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

PAKİSTAN'DAN AFGANİSTAN'A ÇAĞRI

Öte yandan Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Afganistan'a yaptığı çağrıda, militan faaliyetlerle mücadelede İslamabad'a katılmasını ve Pakistan Talibanı'nı (TTP) tercih etmemesini istedi.