Pakistan ve Hindistan'a sükunet çağrısı! Dünya Asya'daki savaş çanlarının tedirginliğini yaşıyor

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim zirveye taşınınca, başta Türkiye olmak üzere birçok ülke ve kuruluş sükunet çağrısında bulundu. Asya'da çalan savaş çanlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Gerilim vahim boyutlara evrilmeden bir an önce düşürülmeli'' dedi.

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'deki terör saldırısında 26 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülke ve uluslararası kuruluş, itidal çağrısında bulundu. Çağrı, Pakistan'ın ''Hindistan 24 ila 36 saat içinde askeri bir saldırı gerçekleştirebilir'' açıklamasının ardından geldi.

TÜRKİYE: VAHİM BOYUTLARA EVRİLMESİN

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak bölgemizde ve ötesinde yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Pakistan ile Hindistan arasında tırmanan gerilimin daha vahim boyutlara evrilmeden bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD: DÜNYA BUNU İZLİYOR, ÇÖZÜM İÇİN...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, saldırıya ilişkin, "Yetkilileri tansiyonu artırmaktan kaçınarak sorumlu bir çözüm için birlikte çalışmaya teşvik ettiklerini belirterek, "Dünya bunu izliyor." dedi.

ÇİN: İKİ TARAF İÇİN DE FAYDASI YOK

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesinde, bölgedeki herhangi bir çatışmanın iki taraf için de faydası olmayacağının altını çizerek, gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

Vang, terör saldırısına ilişkin her türlü "tarafsız ve şeffaf" soruşturmaya katılmaya açık olduklarını söyledi.

BM: KORKUNÇ SONUÇLAR DOĞAR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile yaptığı telefon görüşmelerinde, tarafları "gerginliği azaltmaya" davet etti.

Guterres'in "Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilimden derin endişe duyduğu" ve "korkunç sonuçlar doğurabilecek bir çatışmadan kaçınılması gerektiğini vurguladığı" bildirildi.

İRAN: GERGİNLİĞİ AZALTMAYA YARDIMCI OLABİLİRİZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dar ile telefon görüşmesinde, bölgedeki gelişmelerden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erakçi, kriz yönetiminde her iki tarafın da itidalli olması ve sabretmesinin önemli olduğunu belirtti.

İran'ın her iki ülkeyle ilişkilerinin iyi olduğunu aktaran Erakçi, ülkesinin Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki gerginliği azaltmaya ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

KATAR: BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü. Al Sani, ülkesinin Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin düşürülmesi için harcanan tüm çabaları ve iki ülke arasındaki sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesini desteklediğini kaydetti.

MISIR: SÜKUNET SAĞLANMALI

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Hint mevkidaşı Jaishankar ve Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Cammu Keşmir'deki son gelişmeleri ele aldı.

Abdulati, görüşmelerde, "terör ve aşırılığın her türlüsünü kesin bir şekilde reddettiklerinin" altını çizerek, bölgede güvenlik ve istikrarın korunması adına "bu hassas dönemde sükunetin sağlanması, gerginliğin azaltılması ve itidalin korunması" çağrısında bulundu.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDA NE OLDU?

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.