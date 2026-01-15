Pakistan’da altın madeninde göçük! Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Kohat’ta yasa dışı işletilen altın madeninde çökme meydana geldi. Olay yerine aram-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 6 saat süren arama-kurtarma operasyonu sonucu 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerin 7’sinin aynı aileden olduğunu ifade ederek, 1 kişinin ise kimliğinin henüz tespit edilemediğini aktardı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.