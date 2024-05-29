Pakistan'da bir kız okuluna saldırı: Ateşe verildi

29 May 2024 14:41 - Güncelleme : 29 May 2024 14:44

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde bir kız okulunun ateşe verildiği bildirildi. Polis, eyalete bağlı Kuzey Veziristan bölgesindeki kız okulunun dün gece saldırıya uğradığını açıkladı.

Ateşe verilen okuldaki mobilya, bilgisayar ve kitaplar zarar gördü.

Saldırıyı henüz üstenen olmadı.

PAKİSTAN TALİBAN'INDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Yetkililer, kız çocuklarının okumasına karşı çıkan ve daha önce de bölgedeki kız okullarına saldırı düzenleyen Pakistan Talibanı'ndan (TTP) şüpheleniyor.

Kuzey Veziristan'da bu ay iki kız okuluna yönelik bombalı saldırı düzenlenmişti.