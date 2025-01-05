Pakistan’da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ocak 2025 09:36 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 09:38
Pakistan’da bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Pakistan’da Belucistan eyaletinde yer alan Turbat kentinde araçların geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Düzenlenen canlı bombalı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.
YARALILARDAN 5'İNİN DURUMU AĞIR
Yetkililer, yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğunu belirterek, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı