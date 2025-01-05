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Pakistan’da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ocak 2025 09:36 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 09:38

Pakistan’da bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Pakistan’da Belucistan​ eyaletinde yer alan Turbat kentinde araçların geçişi sırasında bombalı saldırı​ düzenlendi.

Pakistan’da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

Düzenlenen canlı bombalı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Pakistan’da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

YARALILARDAN 5'İNİN DURUMU AĞIR

Yetkililer, yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğunu belirterek, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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