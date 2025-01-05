Pakistan’da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Ocak 2025 09:36 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 09:38

Pakistan’da bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.