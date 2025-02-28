Pakistan'da camiye intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yer alan Nowshera şehrindeki bir camide cuma namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Nowshera şehrinde medrese içinde yer alan bir camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi.

Patlama sonrası yapılan incelemede İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRIYI İNTİHAR BOMBACISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ön soruşturmaya göre saldırının bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği ve ekiplerin incelemesinin sürdüğü ifade edildi.