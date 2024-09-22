Pakistan’da diplomatların aracına bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

22 Eylül 2024 18:54 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 18:55

Pakistan’da yabancı diplomatların konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Adı açıklanmayan üst düzey bir güvenlik yetkilisi saldırıya ilişkin açıklama yaptı...

Pakistan’da yine bir bombalı saldırı düzenlendi. Ülkenin kuzeybatısındaki Swat Vadisi’ni ziyaret eden yabancı diplomatların konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR!

Saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 4 polis de yaralandı. Polis memuru Zahidullah Khan, diplomatların Swat Vadisi’nin turizm potansiyelini göstermek üzere yerel ticaret odasının daveti üzerine bölgeyi ziyaret ettiğini belirterek, “Konvoya öncülük eden ekip, yol kenarına yerleştirilen bir bombanın hedefi oldu” dedi.

“DİPLOMATLAR SAĞ KURTULDU”

Yetkililer, konvoyun Malam Jabba adlı kayak merkezine gittiği sırada saldırıya uğradığını açıklayarak, diplomatların saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ifade etti.

ÜST DÜZEY YETKİLİDEN AÇIKLAMA

Adı açıklanmayan üst düzey bir güvenlik yetkilisi ise, bombalı saldırının ardından asker ve polislerin bölgeyi kordon altına aldığını aktararak, bölgede operasyon başlatıldığını ve sokağa çıkma yasağı uygulandığını söyledi.