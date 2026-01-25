Pakistan'da düğüne intihar saldırısı! Bilanço ağırlaşıyor

Kategoriler
Yetkililer, 23 Ocak tarihinde Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Dera İsmail Han bölgesindeki bir evde gerçekleştirilen düğünde yaşanan patlamanın "intihar saldırsı" olduğunun kesinlik kazandığı bildirdi.
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini belirten yetkililer, bazılarının durumu ağır 7 kişinin yaralandığını ifade etti.
Dera İsmail Han bölgesinde "barış milisi" olarak bilinen hükümet yanlısı grubun lideri Noor Alam Mehsud'un evinde 23 Ocak'ta yapılan düğünde patlama meydana gelmişti.