Pakistan'da feci kaza! Otobüs metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

25 Ağustos 2024 15:09 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 15:16

Kaldırım bir anda çöktü: Kadın 8 metrelik obrukta kayboldu

Kaldırım bir anda çöktü: Kadın 8 metrelik obrukta kayboldu

Pakistan'daki otobüs kazalarına bir yenisi eklendi. Rawalpindi şehrinde yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1'i çocuk 29 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Yetkililer, 30 kişinin bulunduğu otobüsün Girari köprüsü üzerinde kaza yaptığını bildirdi.

OTOBÜSÜN FRENLERİ TUTMADI

Pencap eyaleti arama kurtarma yetkilisi Usman Gujjar, ''Kazaya otobüsün frenlerinin tutmaması neden oldu'' dedi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Bu üzüntülü anda, ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullanarak, yardım faaliyetlerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ise hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.