Pakistan'da feci kaza! Otobüs vadiye uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

03 May 2024 10:06 - Güncelleme : 03 May 2024 10:06

Pakistan'da mayın patladı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da mayın patladı: Ölü ve yaralılar var

ABD’de feci kaza! Minibüs ile tır kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü var

ABD’de feci kaza! Minibüs ile tır kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde sabah saatlerinde Karakurum otoyolunda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan yolcu otobüsü vadiye uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Feci kazada 20 kişi hayatını kaybederken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

TOPLAM YOLCU SAYISI BİLİNMİYOR

Polis, Gilgit şehrine gitmek üzere Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi şehrinden kalkan otobüsteki toplam yolcu sayısının henüz bilinmediğini aktardı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Şerif, yetkililere yaralılara mümkün olan her türlü tıbbi yardımın sağlanması talimatını verdi.