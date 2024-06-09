Pakistan'da hastane yangını faciası: Çocuklar hayatını kaybetti
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Haziran 2024 15:32 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 15:44
Pakistan'ın Sahiwal şehrindeki hastanede yangın çıktı. Faciada 5 çocuk hayatını kaybetti, 74 çocuk ise aileleri ya da hastane personeli tarafından kurtarıldı.
Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Sahiwal şehrinde bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümündeki klima sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Yetkililer yangın nedeniyle çocuk bölümünün tahliye edildiğini ancak 5 çocuğun hayatını kaybettiğini, 74 çocuğun ise aileleri ve personel tarafından kurtarıldığını açıkladı.
Yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı