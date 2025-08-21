Pakistan'da havai fişek faciası: Ölü ve yaralılar var

Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı. Patlama çevredeki binalara ve araçlara da zarar verirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

TRAFİK DURDURULDU

Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Depoda yangının devam ettiği sırada ara ara patlamalar yaşanırken, bölgede araç trafiği durduruldu.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

İtfaiyenin müdahalesiyle depodaki yangın kısa sürede söndürüldü. Patlama anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.