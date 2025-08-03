Pakistan'da havan topu mermisi patladı! Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde bir havan topu mermisi infilak etti. Yaşanan faciada 5 çocuk hayatını kaybederken, 13 çocuk yaralandı.

Polis kaynakları Çin merkezli haber ajansı Xinhua'ya, olayın cumartesi sabahı saat 09.30 civarında, Lakki Marwat bölgesindeki dağlık alanda oynayan bir grup çocuğun bulduğu patlamamış havan mermisinin infilak etmesiyle meydana geldiğini söyledi.

ÇOK SAYIDA ÇOCUK YARALANDI

Çocukların kurcalamasıyla patlayan cihaz 5 çocuğun ölümüne ve çok sayıda çocuğun yaralanmasına neden oldu. Kurtarma ekipleri yaralıları tedavi için bölgedeki bir hastaneye sevk etti. Yetkililer, havan topu mermisinin kaynağını belirlemek için soruşturma başlatıldığını bildirdi.