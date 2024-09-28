Pakistan'da helikopter düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

28 Eylül 2024 14:29 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 14:34

Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde petrol şirketi personelini taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada helikopterin teknik bir arıza sonucu düştüğü belirtildi.

Pakistan​'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde içinde 14 kişinin olduğu bir helikopter düştü. Bölgeye çok sayıda polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Petrol arama ve üretim şirketi Mari Petroleum personelini taşıyan helikopterin teknik bir arıza sonucu düştüğü belirtildi.

"SABOTAJ OLDUĞUNA DAİR BİR KANIT YOK"

Şirketten yapılan açıklamada, "3 Rusya'dan olmak üzere 14 kişi vardı. Motor arızası nedeniyle düştü. Sabotaj olduğuna dair bir kanıt yok" ifadeleri kullanılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.