Pakistan'da intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

20 Kasım 2024 13:14 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 13:24

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde intihar bombacısı tarafından saldırı gerçekleştirildi. Bannu Bölge Polisliği yetkilisi Karim Khan'ın yaptığı açıklamada, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

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Pakistan​'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde intihar bombacısı tarafından saldırı​ düzenlendi. Bannu Bölge Polisliği yetkililerinden Karim Khan, düzenlenen intihar saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karim Khan yaptığı açıklamada, saldırının bölgedeki bir kontrol noktasına düzenlendiğini, ilk belirlemelere göre 9 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

PAKİSTAN'DAKİ TERÖR SORUNU

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin (Pakistan Talibanı) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da BLA'nın saldırıları oluyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda bulunuyor.

BLA, zaman zaman özellikle güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.