Pakistan'da karakola misilleme saldırısı: Çok sayıda polis öldürüldü

25 Ekim 2024 10:51 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:05

Pakistan'ın Dera İsmail Han kentinde yer alan bir karakola saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çok sayıda polisin hayatını kaybetti bildirildi.

Pakistan'da kömür madenine roketli, el bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da kömür madenine roketli, el bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Dera İsmail Han kentinin kuzeybatısında Afganistan​ sınırına yakın bir karakola Pakistan Talibanı (TTP) tarafından saldırı gerçekleştirildi. Yaklaşık 20-25 saldırgan ile polis arasında şiddetli çatışma çıktı. En az 10 sınır polisinin hayatını kaybettiği açıklandı.

PAKİSTAN TALİBANI MİSİLLEME OLDUĞUNU DUYURDU

Pakistan Talibanı (TTP), saldırının üst düzey bir lider olan Ustad Kureyşi'nin öldürülmesine misilleme olduğunu duyurdu.

Karakol saldırısı, Pakistan'ın kuzeybatıda yeniden artışa geçen militan saldırılar ve güneyde artan etnik ayrılıkçı ayaklanmayla mücadele ettiği dönemde gerçekleştirildi.