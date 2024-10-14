Pakistan'da karakola silahlı saldırı: Çok sayıda kişi öldü

14 Ekim 2024 15:19 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 15:27

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bulunan bir karakola saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

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Pakistan​'da son zamanlarda artan saldırılara bir yenisi eklendi. Son olarak Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki bir karakola silahlı saldırı​ gerçekleştirildi. Saldırıda 3 polis memuru​ hayatını kaybetti.

SALDIRGANLARIN BAZILARI ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırının ardından yapılan açıklamada, aralarında intihar bombacılarının da bulunduğu saldırganların etrafının sarıldığı belirtildi. Polis ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 3 saldırganın öldürüldüğü açıklandı.

Güvenlik güçleri kaçan saldırganları yakalamak üzere çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bannu kentindeki hastanelerde acil durum ilan edildi.