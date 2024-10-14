Pakistan'da karakola silahlı saldırı: Çok sayıda kişi öldü
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ekim 2024 15:19 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 15:27
Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bulunan bir karakola saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Pakistan'da son zamanlarda artan saldırılara bir yenisi eklendi. Son olarak Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki bir karakola silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti.
SALDIRGANLARIN BAZILARI ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırının ardından yapılan açıklamada, aralarında intihar bombacılarının da bulunduğu saldırganların etrafının sarıldığı belirtildi. Polis ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 3 saldırganın öldürüldüğü açıklandı.
Güvenlik güçleri kaçan saldırganları yakalamak üzere çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bannu kentindeki hastanelerde acil durum ilan edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı