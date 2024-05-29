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Pakistan'da katliam gibi kaza: Otobüs vadiden uçtu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 May 2024 12:26 - Güncelleme : 29 May 2024 12:32
Pakistan&#039;da katliam gibi kaza: Otobüs vadiden uçtu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü, vadiye düştü, kazada en az 28 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı. 

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Turbat'tan Quetta kentine giden yolcu otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, içindeki onlarca yolcuyla beraber Washuk ilçesi yakınlarında vadiye düştü.

28 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

Polis, kazada en az 28 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Sağlık kuruluşlarına sevk edilen yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Başbakan Şahbaz Şerif, kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, can kayıplarından üzüntü duyduğunu belirterek, yaralılara gereken tedavilerin yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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